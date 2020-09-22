Приглашаем вас посетить комплекс отдыха «Империал» Керчь (п. Героевка).
Отдохнуть вдали от городской суеты, насладиться теплым морем, солнцем и пляжем можно в трех этажном современном комплексе отдыха Империал Керчь (Героевка) — расположенном в курортном поселке Эльтиген, а то есть (Героевское), на берегу у самого черного моря.
При бронировании 15 дней и более
Для вашего отдыха у нас имеются комфортные, современные, оснащенные всем необходимым для Вашего качественного отдыха в номере удобства. Всего на территории комплекса расположились 23 номера различных категорий, на ваш выбор и вкус.
Номера класса «Люкс» двухкомнатные просторные семейные номера.
Номера класса «Полулюкс» однокомнатные большие и удобные номера для пар, которые любят проживать с комфортом.
Номера класса «Стандарт» оснащенные всем необходимым для проживания на отдыхе.
В каждом номере имеются:
кондиционеры,
телевизор со спутниковым телевидением,
холодильник,
санузел оснащенный (душевой кабиной, туалетом и умывальником),
мягкой мебелью,
шкафом,
тумбочками,
светильниками.
Горячая и холодная вода постоянно, без перебоев, фильтрованная, что окажет на ваше здоровье не большой, но плюс. В номерах категории Люкс есть дополнительно фен.
На территории комплекса отдыха Империал Керчь имеется бесплатная Wi-Fi зона.
Вы всегда можете выбрать номер, который будет более комфортный именно для Вашего отдыха!
Подробнее наши номера и цены на них в сезон, вы сможете посмотреть, зайдя в любой выбранный вами номер, которые расположены в меню, а так же посмотреть фото номера и познакомиться с ним поближе.
Да, и не забудьте зайти во вкладку «услуги» и прочесть обо всем, что мы для вас можем предложить. Если у вас возникнуть какие-то вопросы, конечно же пишите Нам или нажимайте на кнопку бронировать и мы Вам дадим ответы на все ваши вопросы.
Успехов Вам, мы рады будем видеть Вас у себя в гостях!
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